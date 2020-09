Pech Van Vleuten levert Van Dijk toch startplek op bij WK tijdrijden

Ellen van Dijk zal toch van start gaan bij de WK tijdrijden volgende week in het Italiaanse Imola. De 33-jarige specialiste is door bondscoach Loes Gunnewijk aangewezen om Annemiek van Vleuten te vervangen.

De laatste jaren mocht Nederland telkens drie rensters sturen, omdat het (met Van Dijk) ook elke keer de regerend Europese kampioene in de ploeg had. Eind augustus werd Van Dijk voor het eerst in vier jaar geklopt bij de Europese titelstrijd. In Plouay ging die titel naar Anna van der Breggen.

Pech Van Vleuten

Van Vleuten brak donderdag bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa haar linkerpols. De renster van Mitchelton-Scott moest met nog twee etappes te gaan afstappen in de Ronde van Italië en kan ook haar wereldtitel op de weg niet verdedigen.

Op de tijdrit werd Van Vleuten vorig jaar als titelverdedigster derde achter de Amerikaanse winnares Chloé Dygert en Anna van der Breggen.

Van Dijk won de wereldtitel in het tijdrijden in 2013, greep in 2016 zilver en in 2018 brons. Vorig jaar miste ze de WK in Yorkshire na een ernstige valpartij in de Boels Ladies Tour, waarbij ze een gebroken schouder en een bekkenfractuur opliep.