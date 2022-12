Vliegtuigbom in Huissen ontmanteld, bewoners mogen terug naar huis

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vanochtend in Huissen in Gelderland een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De vliegtuigbom wordt op een andere plek tot ontploffing gebracht.

Mensen die vlak bij de vindplek wonen en daar even weg moesten, kunnen weer terug naar huis. "Het grootste gevaar is geweken", zegt een woordvoerder van de EOD tegen Omroep Gelderland.

Eind november

De vliegtuigbom werd eind november in Huissen ontdekt tijdens opsporingswerkzaamheden naar explosieven. De '500-ponder' zou oktober 1944 door de Engelsen gedropt zijn en lag op 3,5 meter diepte.

Huissen lag vanaf september 1944 tot de bevrijding in april 1945 min of meer continu in de frontlinie.

Op de plek waar de bom werd gevonden stond vroeger een school. Het is de bedoeling dat er woningen komen.