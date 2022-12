Bewoners geëvacueerd voor ontmanteling vliegtuigbom in Huissen

In Huissen in Gelderland wordt vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Mensen vlak bij de vindplek moeten hun huis verlaten tot de operatie achter de rug is.

De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakt de bom onschadelijk en brengt het explosief op een andere plek in de gemeente Lingewaard tot ontploffing, meldt Omroep Gelderland.

"Het is spannend", zegt Josta Buurman. Zij is een van de omwonenden die worden geëvacueerd. Samen met haar man vindt ze onderdak bij haar dochter. De gemeente Lingewaard, waar Huissen onder valt, gaat er vanuit dat mensen zelf onderdak vinden. Wie daar niet in slaagt, kan terecht op een opvanglocatie in de buurt.

Eind november

De vliegtuigbom werd eind november in Huissen ontdekt tijdens opsporingswerkzaamheden naar explosieven. De '500-ponder' zou oktober 1944 door de Engelsen gedropt zijn en ligt op 3,5 meter diepte.

Huissen lag vanaf september 1944 tot de bevrijding in april 1945 min of meer continu in de frontlinie.

Op de plek waar de bom werd gevonden stond vroeger een school. Het is de bedoeling dat er woningen komen.