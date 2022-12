WK-topscorer, hattrick in de finale en toch geen wereldkampioen: het overkwam Mbappé

Met een lege blik staarde Kylian Mbappé in de dug-out voor zich uit. De Franse wereldster had zojuist drie keer gescoord in de WK-finale, benutte zijn strafschop in de penaltyserie, maar stond toch niet met de beker in de lucht. Hij moest de wereldtitel laten aan zijn teamgenoot bij Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Even daarvoor was de Fransman getroost door president Emmanuel Macron en bondscoach Didier Deschamps. "Kylian heeft echt zijn stempel gedrukt op deze finale", zei Deschamps.

Kylian Mbappe baalt op de reservebank na afloop - AFP

Mbappé reageerde nauwelijks op de zalvende woorden van de president en de bondscoach. De aanvaller leek een anonieme finale te spelen, maar in de tachtigste minuut gebeurde het onmogelijke. In 97 seconden zette Mbappé de tot dan toe eenzijdige finale compleet op zijn kop. Eerst benutte hij een strafschop en niet veel later volleerde hij de gelijkmaker binnen. Frankrijk leek een kansloze finale te spelen na doelpunten van Lionel Messi en Ángel Di María, maar dankzij Mbappé werd er toch een verlenging afgedwongen. Hattrick compleet In de verlenging maakte Mbappé, nadat Messi Argentinië eerst op voorsprong had gezet, met de 3-3, wederom vanaf de strafschopstip, zijn hattrick compleet. De Franse aanvaller evenaarde daarmee Geoff Hurst, die voor Engeland in 1966 ook een hattrick maakte in de finale.

Sensatie in de WK-finale. Frankrijk bakte er tachtig minuten lang niets van, maar Mbappé scoort zomaar tweemaal in twee minuten. - NOS

Nog wat cijfers en records van Mbappé op dit WK: hij werd met acht doelpunten de topscorer, de Braziliaanse Ronaldo was in 2002 de laatste die zo vaak scoorde op een WK. Met zijn doelpunt in de gewonnen eindstrijd van 2018 staat de teller in WK-finales op vier, daarmee staat hij op eenzame hoogte (Hurst, Pelé, Vavá en Zinédine Zidane maakten er drie). En Mbappé trad als topscorer in de voetsporen van Just Fontaine, die tot zondagavond de enige Fransman was die de Gouden Schoen wist te winnen. Met twaalf WK-goals in totaal heeft hij Pelé geëvenaard en lijkt het een kwestie van tijd dat hij Miroslav Klose, WK-topscorer aller tijden met zestien doelpunten, voorbijgaat.

Many congratulations to Mbappe, whatever happens. I've had a great run! — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 18, 2022