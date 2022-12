Wat moet je kiezen? Een kopbal of een vrije trap? En welke treffer van topscorer Kylian Mbappé is het mooist? En moet de poeier van Gakpo er wel of niet in?

Wij hebben al deze knopen doorgehakt en de tien mooiste doelpunten van het WK in Qatar gekozen. Maar niets is zo persoonlijk als smaak. Dus het kan heel goed zijn dat je zelf tien andere treffers had gekozen, maar we raden je sowieso aan om de video te kijken. Want mooi zijn ze allemaal.