Atleet Butter kondigt na twintig jaar afscheid als topsporter aan

"Na twintig fantastische jaren zet ik een punt achter mijn topsportcarrière", laat Butter weten via Twitter. "Het niveau sluit niet langer aan bij de ambitie. In januari bij de Egmond Halve Marathon zwaai ik af en start een nieuw hoofdstuk in mijn leven."

De 34-jarige (middel)langeafstandsloper veroverde meerdere Nederlandse titels, waaronder in 2018 op de marathon en in 2019 op de 10 kilometer. Zijn persoonlijke record op de halve marathon is 1.02,25, de hele marathon liep hij het snelst in 2012: 2.09,58. Hij is ook actief als veldloper.

Hij probeerde zich bij de marathon van New York, in november 2019, te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, maar greep naast een startbewijs. Zijn volgende doel was om bij de marathon van Rotterdam op 5 april de tijdslimiet te lopen, maar die werd afgelast vanwege het coronavirus.