Volleybalinternational De Zwart terug na kankerdiagnose: 'Prestatie dat ik hier sta'

Volleybalster Laura de Zwart speelde ooit in Oranje. Deze zomer werd bij haar kanker geconstateerd, toch speelde ze zaterdag weer haar eerste speelminuten in de eredivisie voor Sliedrecht Sport. - NOS

De Zwart, die in 2017 debuteerde in Oranje en deel uitmaakte van de voorselectie voor het WK van afgelopen zomer, speelde bij het Duitse Rote Raben Vilsbiburg toen de boodschap kwam.

Voor die club kwam ze door haar ziekte nooit in actie. In plaats daarvan moest ze werken aan herstel. "Ik heb mijn tijd genomen om te herstellen, maar op een gegeven moment begon het weer te kriebelen en wil je weer beginnen."

Sliedrecht bood haar aan om mee te trainen en nu dus om volledig deel uit te maken van de selectie. "Ik ben hier met open armen ontvangen. Ik voelde nooit druk en dat heeft me heel goed gedaan."

Prestatie

Tegen VV Utrecht kon ze eindelijk weer wedstrijdminuten maken. Over haar niveau was ze niet helemaal tevreden, maar op het feit dat ze er weer bij kon zijn, is ze trots.

"Dat voelt heel bijzonder. Als topsporter ben je altijd streng voor jezelf, maar in dit geval mag ik wel een beetje lief voor mezelf zijn en zeggen dat het een prestatie is dat ik hier sta."