Wekdienst 19/12: Toespraak Rutte over slavernijverleden • Uitspraak kort geding complotdenker

Goedemorgen! Vandaag om 15.00 uur een toespraak van premier Rutte over het slavernijverleden. Verwacht wordt dat hij namens het kabinet excuses aanbiedt. En de rechtbank doet uitspraak in het kort geding over het inreisverbod van complotdenker David Icke.

Eerst het weer: het is bewolkt en soms valt wat regen. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden en daarmee is het een stuk zachter dan de afgelopen tijd.

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag houdt premier Rutte een toespraak over het slavernijverleden. Verwacht wordt dat hij namens het kabinet excuses aanbiedt. De toespraak is op NOS.nl en NPO 1 te volgen.

De rechtbank doet uitspraak in het kort geding over het inreisverbod van David Icke. De Britse complotdenker wil dat het verbod wordt opgeheven. De uitspraak is om 15.00 uur in de rechtbank Haarlem.

Medewerkers van spoorbedrijf Arriva staken in Zuidoost-Drenthe vanwege een stukgelopen cao-overleg.

Wat heb je gemist?

Langzaam verlaat de gladheid die heel Nederland gisteravond en vannacht trof het land. Kort na 06.00 uur is code oranje in heel Nederland ingetrokken. In de noordoostelijke helft blijft het nog wel oppassen. Daar geldt in de vroege ochtend code geel, omdat het er volgens het KNMI nog plaatselijk glad kan zijn.

Bijna overal in het land ligt de temperatuur inmiddels boven nul. De warmere lucht uit het zuiden liet vannacht wel langer op zich wachten dan verwacht, waardoor de gladheid langer aanhield dan meteorologen vooraf hadden gedacht.

Ander nieuws uit de nacht:

Thais marineschip vergaan, zoektocht naar opvarenden: Van de 106 opvarenden konden er 73 worden gered, naar de overige 33 wordt gezocht.

Argentinië feest: 'Dat het zo tegenzat maakt het genot groter': Epicentrum van het volksfeest is de Obelisco de Buenos Aires, het monument op een centraal plein in de hoofdstad. De blikvanger is blauw-wit verlicht en er worden felicitaties en beelden van juichende fans op geprojecteerd.

'White Christmas': grote drugsvangsten in haven Antwerpen: De Belgische douane heeft afgelopen week bij twee drugsvangsten bijna negen ton aan cocaïne in beslag genomen. De autoriteiten spreken bij de VRT van een 'witte Kerst' .

En dan nog even dit:

Een pop van film-alien E.T. heeft op veiling in Hollywood 2,5 miljoen dollar opgebracht. Vooraf werd de waarde van het unieke stuk tussen de 2 en 4 miljoen dollar geschat.

Het gaat om het enig overgebleven exemplaar uit Steven Spielbergs E.T. the Extra-Terrestrial uit 1982. Het komt uit de nalatenschap van specialeffectsontwerper Carlo Rambaldi, die door de regisseur E.T.'s Gepetto werd genoemd.

Om een levensechte alien te maken ontwierp Rambaldi een metalen pop die op 85 punten kon bewegen, waarvan 32 alleen al in het gezicht. Het wezentje had twaalf verschillende poppenspelers nodig om tot leven te komen, de twaalf zielen van E.T. volgens Spielberg. De pop kostte destijds 1,5 miljoen dollar om te maken, eentiende van het budget.