Is Messi met de heilige graal nu echt de GOAT? 'Ja, sorry Diego'

Alleen die wereldtitel met zijn land, die ontbrak nog. Althans, de wereldtitel als senior. In 2005 in de Utrechtse Galgenwaard leidde Messi Argentinië op het WK Onder-20 al naar de titel. Op WK's voor grote mannen ging echter het telkens mis.

Wat heeft een voetballer met zo'n palmares nog meer te wensen? Zijn cijfers zijn ongeëvenaard. Jaar in, jaar uit schitterde Lionel Messi bij FC Barcelona. Een constante stroom aan mooie dribbels, mooie goals, mooie momenten. In een veelbesproken tweestrijd met Cristiano Ronaldo haalden de twee het beste bij elkaar naar boven.

Ze zijn vaak vergeleken. De Argentijnen Diego Maradona en Lionel Messi. In Qatar deed Messi eindelijk wat Maradona in 1986 deed, wereldkampioen worden. Bekijk de compilatie van beide grootheden. - NOS

Om de GOAT te zijn, de 'Greatest of All Time', de beste aller tijden, is een wereldtitel toch een must? Het zijn eeuwige discussies. Discussies zonder einde. Oneerlijke discussies ook, want hoe kan je een voetballer uit de jaren zestig of zeventig vergelijken met een voetballer van nu?

'Wat? Nee!'

In het onlangs verschenen boek 'Diego Maradona: The Last Interview And Other Conversations' gaf de twee jaar geleden overleden Maradona zelf antwoord op de vraag of Messi een wereldtitel nodig heeft om de beste te zijn. "Wat? Nee!", antwoordde hij in 2014. "Dat heeft er niks mee te maken."

Toch krijgen Messi-voorstanders 'm vaak om de oren in die discussies. Ja, zijn cijfers zijn indrukwekkender en zijn loopbaan was langer en langer van een hoog niveau. Maar Diego Maradona leidde Argentinië in 1986 in zijn eentje naar de wereldtitel en maakte zich daarmee onsterfelijk. De GOAT dus.