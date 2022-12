Opleiders boos over schrappen STAP-subsidieronde: 'Timing hondsberoerd'

"We hebben maanden voorwerk gedaan voor niets. Studenten die zich verheugden op de start van hun opleiding moeten we nu vertellen dat we niet begin februari beginnen, maar pas eind maart of begin april. En onze trainers en docenten kunnen hun agenda opnieuw schoonvegen, zoals ook al in de coronajaren."

Vanaf 2 januari zouden mensen weer de subsidie van 1000 euro kunnen aanvragen voor trainingen of cursussen om hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. Nu kan dat pas bijna twee maanden later, vanaf 28 februari. Het kabinet wil die pauze gebruiken om misbruik van de regeling tegen te gaan .

Het STAP-budget is in de plaats gekomen van de mogelijkheid om scholingskosten af te trekken bij de belastingaangifte.

Voor 2023 is er 200 miljoen beschikbaar. Dat zou verdeeld worden over zes rondes, maar dat worden er dus vijf. Iedereen tussen de 18 en de AOW-leeftijd mag het geld aanvragen. De opleiding moet wel in het STAP-register staan.

De STAP-regeling startte dit jaar. In maart konden mensen voor het eerst 1000 euro subsidie aanvragen om opleidingen (deels) te betalen die hun arbeidsmarktpositie versterken. In 2022 was er 160 miljoen, verdeeld over vijf aanvraagrondes. Die waren allemaal snel vergeven .

Opleiders vinden het ook erg vervelend dat het kabinet pas drie weken voor 2 januari en twee weken voor Kerst bekendmaakte dat de subsidieronde niet doorgaat. "Op zo'n korte termijn krijgen opleiders niet de kans hun programmering aan te passen. Dit besluit heeft niet alleen impact op studenten, maar ook docenten, locaties, et cetera", zegt Karin Leijten van Sonnevelt Opleidingen.

Ze vindt het goed dat opleiders onderzocht worden. Maar ze stelt ook dat, als uit onderzoek inderdaad blijkt dat er sprake is van fraude, de goeden nu lijden onder de kwaden. "En dit zo kort na de zware coronajaren."

"De timing is hondsberoerd", vindt Van het Bolscher. "We hebben direct met alle betrokkenen spoedoverleg gepland en kijken nu met elkaar: welke opleiding kan doorgaan, welke moeten we verplaatsen en welke annuleren?"

"We werken bewust met kleine groepen van tien à vijftien mensen. Er zouden in februari opleidingen beginnen waarvan de helft al in november subsidie kreeg en de andere helft die in januari zou aanvragen. Die mensen van november moeten we wellicht ook teleurstellen en vertellen dat het pas in april begint."

Misbruik tegengaan

Salta Group, het bedrijf achter grote opleiders als LOI, NCOI en Scheidegger, is blij dat de STAP-regeling mensen helpt hun arbeidsmarktpositie te verstevigen, maar minder blij met deze beslissing. "We begrijpen zorgen over de relevantie van opleidingen en dat dat goed moet worden uitgezocht", zegt een woordvoerder. "Maar dit is wel een heel fors middel met een enorme impact. Opleiders moeten nu de planning aanpassen. Wij gaan veel doorschuiven maar zoeken ook naar maatwerkoplossingen voor studenten die door deze beslissing wellicht buiten de boot vallen."

Minister Van Gennip van Sociale Zaken zegt zich te realiseren dat het kabinetsbesluit gevolgen heeft voor mensen en opleiders die wilden starten met scholing. "Natuurlijk vind ik het vervelend om hen te moeten teleurstellen. Tegelijkertijd vind ik het minstens zo belangrijk om misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan. Ik wil voorkomen dat we publiek geld besteden aan opleiders die niet aan de voorwaarden voldoen."

Ze noemt het besluit voor nu vervelend. Maar voor de langere termijn moet het volgens haar ertoe leiden dat STAP doet waarvoor het bedoeld is: "Mensen helpen bij hun professionele ontwikkeling. Verder blijft voor 2023 hetzelfde budget beschikbaar, verdeeld over vijf in plaats van zes aanvraagperiodes."