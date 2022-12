Miljoenen voor E.T.-pop op veiling

Een pop van film-alien E.T. heeft op veiling in Hollywood 2,5 miljoen dollar opgebracht. Vooraf werd de waarde van het unieke stuk tussen de 2 en 4 miljoen dollar geschat. Het is niet bekendgemaakt wie de koper is.

Het gaat om het enig overgebleven exemplaar uit Steven Spielbergs E.T. the Extra-Terrestrial uit 1982. Het komt uit de nalatenschap van specialeffectsontwerper Carlo Rambaldi, die door de regisseur E.T.'s Gepetto werd genoemd.

Om een levensechte alien te maken ontwierp Rambaldi een metalen pop die op 85 punten kon bewegen, waarvan 32 alleen al in het gezicht. Het wezentje had twaalf verschillende poppenspelers nodig om tot leven te komen, de twaalf zielen van E.T. volgens Spielberg. De pop kostte destijds 1,5 miljoen dollar om te maken, eentiende van het budget.

Cruciaal voor de regisseur waren ook de ogen: Spielberg stuurde Rambaldi foto's van onder andere Albert Einstein en Ernest Hemingway om zijn buitenaardse wezen net zo "frivool, wijs en verdrietig" te laten kijken als deze voorbeelden.

Lunch

Voor kindster Drew Barrymore was het resultaat bijzonder realistisch : "Ik dacht dat hij echt was", zei ze recentelijk in een interview ter ere van het 40-jarig jubileum van de film.

De toen 6-jarige Barrymore bracht de alien eten als er geluncht werd. Spielberg liet de poppenspellers dan E.T. daarop reageren, vertelde ze, zodat de illusie in stand bleef.