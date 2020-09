Overtuigende zege Lakers, maar James 'pissed off' over MVP-verkiezing

Los Angeles Lakers heeft het eerste duel in de finale van de Western Conference weten te winnen. Denver Nuggets werd overtuigend met 126-114 verslagen. Het is de eerste keer deze play-offs dat de Lakers hun eerste duel in een serie winnen.

De Lakers stonden nagenoeg de gehele wedstrijd voor en hadden zelfs even een marge van 25 punten. Zodoende konden sterren LeBron James en Anthony Davis in de slotfase naar de kant gehaald worden. De Lakers werden vervolgens een stuk slordiger en zagen hun voorsprong gehalveerd worden. Echt in de problemen kwam de ploeg echter niet meer.

Grote man aan de zijde van Los Angeles was Davies met 37 punten. James droeg met vijftien punten, twaalf assists en zes rebounds ook z'n steentje bij.

MVP

De Lakers-ster was kort voor het duel in de MVP-verkiezing achter Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) als tweede geëindigd. James liet na afloop weten "pissed off" te zijn over de stemverhouding. "Hij was nogal getergd", lachte Davis.