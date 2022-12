Boeren Flevoland profiteren van wereldwijd uientekort

Boeren uit Flevoland profiteren van een wereldwijd uientekort. "Ik ben nu 30 jaar bezig en heb zo'n hoge prijs nog nooit meegemaakt", zegt uienboer Peter van Damme uit Biddinghuizen glimlachend. "Flevolandse boeren zijn momenteel spekkoper", beaamt Gijsbert Gunter van de Holland Onion Association (HOA).

De vraag is hoog doordat wereldwijd de oogst tegenvalt, bijvoorbeeld door droogte. Ook in Nederland komen er minder uien van het land. In Flevoland ligt dat net even anders, doordat er in de provincie ook in de droogste maanden beregend kon worden, schrijft Omroep Flevoland.

"Dat mocht in veel andere provincies niet, omdat er een tekort was aan water", zegt Gunter. "In Flevoland wordt dat water uit de randmeren gehaald en is er dus altijd voldoende zoet water."

Hij ziet dat er extreme prijzen worden betaald: schommelt de prijs per kilo normaal rond de 20 cent, boeren kunnen er dit jaar het drievoudige voor vragen. "De prijs blijft oplopen."

Innoveren

Nederland is wereldwijd een grote exporteur van uien. Tot de zomer is er al zeker een miljard kilo uien verscheept naar bijna 150 landen. "Uien zijn de meest gegeten groente ter wereld. Negentig procent van wat wij hier oogsten is voor de export. Omdat de opbrengst in veel landen slecht is, is er weinig aanbod en kunnen wij de groente duur verkopen", aldus Gunter.

Toch worden de uienboeren volgens Gunter niet slapend rijk dankzij de hoge prijs. "Alles wordt duurder, denk bijvoorbeeld aan personeel. Daarnaast zijn dit soort uitschieters ook erg belangrijk om te kunnen innoveren en slechtere jaren op te vangen.

Een van de uitdagingen is bijvoorbeeld verzilting. In Zeeland wordt het grondwater steeds zouter, een ontwikkeling die ook Flevoland ziet. "Ook hier wordt de kwaliteit van het water slechter. We moeten dus echt nadenken hoe we nog beter met het beschikbare water kunnen omgaan."

Grillig

Ook vertelt Gunter dat de uienprijs erg grillig is. Als je net te lang wacht met verkopen, kan de prijs opeens instorten. Boeren zullen daarom niet al hun uien voor de het hoogste bedrag kunnen verkopen. Ze doen vaak ook al een deel van de oogst weg als de prijs nog wat lager is.

Dat is ook wat boer Peter van Damme zegt. "Ik heb al veel uien verkocht omdat het echt niet slim is alles te bewaren omdat je denkt dat de prijs nog verder zal stijgen. Ik heb wel geleerd dat de prijs opeens kan instorten en dan heb je helemaal niets."