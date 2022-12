Gladheid voorbij na avond en nacht met honderden ongelukken

De gladheid waarmee Nederland gisteravond en vanavond te maken had, is verdwenen. Sinds ongeveer 07.30 uur geldt voor het hele land code groen. Eerder vanochtend had het KNMI code oranje al beëindigd. Alleen in de noordoostelijke provincies werd toen nog gewaarschuwd voor lokale gladheid, maar inmiddels geldt ook daar code groen.

De warmere lucht uit het zuiden die de kou verdreef, liet vannacht wel langer op zich wachten dan verwacht, waardoor de gladheid langer aanhield.

Door een neerslaggebied dat gisteravond van Zeeland naar Groningen trok kreeg heel Nederland te maken met ijzel of opvriezende regen. Rijkswaterstaat strooide in totaal 13 miljoen kilo zout op ruim 140.000 kilometer aan wegen. Maar dat hielp weinig op plekken waar het door de regen werd weggespoeld.

Veel auto's in de berm

Vanwege de gladheid zijn er enkele honderden ongelukken gebeurd. Bij Rijkswaterstaat zijn sinds gisteravond een kleine 500 incidenten gemeld, terwijl dat er op een normale zondag tien tot vijftien zijn.

Volgens de dienst ging het onder meer om kop-staartbotsingen en eenzijdige ongelukken, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP veel beelden te hebben gezien van auto's die in de berm waren beland.

Vooral in het zuiden van Nederland gebeurden veel auto-ongelukken. Doordat het in noorden pas later op de avond glad werd, kwamen hier minder meldingen binnen.

Op veel plekken was reizen onmogelijk: