Code Oranje voorbij in Zeeland, langer glad in het oosten

Grote delen van het land kampen nog altijd met extreme gladheid door ijzel, maar in Zeeland is de waarschuwing inmiddels afgeschaald naar code geel. De temperatuur is daar inmiddels voorzichtig weer boven nul en andere delen van ons land zullen de komen uren volgen.

Toch zal het vooral in het oosten van het land nog tot in de ochtend glad blijven. Warme lucht uit het zuiden liet langer op zich wachten dan verwacht, waardoor de gladheid daar langer aanhoudt dan meteorologen vooraf dachten. Het advies luidt om niet de weg op te gaan zolang code oranje nog geldt.

Op de meeste plekken in het land zal naar verwachting code oranje in de loop van de nacht aflopen. In de oostelijke helft van Nederland wordt dat pas rond 06.00 uur verwacht.

Honderden ongelukken

Doordat een neerslaggebied gisteravond van Zeeland naar Groningen trok kreeg heel Nederland te maken met ijzel of opvriezende regen. Rijkswaterstaat strooide 10 miljoen kilo zout, maar dat hielp weinig op plekken waar het door de regen werd weggespoeld.

Vooral in het zuiden van Nederland gebeurden honderden auto-ongelukken door de gladheid. Doordat het in noorden pas later op de avond glad werd, kwamen hier minder meldingen binnen.

Meldkamers werden overspoeld door telefoontjes over ongelukken. De politie moest meldingen gaan prioriteren: ongevallen met letsel kregen voorrang boven alleen blikschade. Bovendien waarschuwde een woordvoerder dat de aanrijtijd langer was dan gebruikelijk, omdat ook hulpverleners met de gladheid kampten.

Op veel plekken was het voor auto's onmogelijk om op de weg te blijven. Ook voetgangers kwamen nauwelijks vooruit op de bevroren wegen. Verschillende snelwegen moesten enige tijd worden afgesloten om schade na aanrijdingen op te ruimen.

Als de gladheid later deze ochtend ons land weer verlaten heeft, begint een langere periode van zachter, wisselvallig weer.