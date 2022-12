Argentinië feest: 'Dat het zo tegenzat maakt het genot groter'

Argentinië viert uitbundig de overwinning op het WK voetbal in Qatar. In Buenos Aires heeft zich een feestende menigte verzameld met wit-blauwe vlaggen, T-shirts en hoedjes.

Epicentrum van het volksfeest is de Obelisco de Buenos Aires, het monument op een centraal plein in de hoofdstad. De blikvanger is blauw-wit verlicht en er worden felicitaties en beelden van juichende fans op geprojecteerd.

"We hebben dit echt verdiend. Het elftal moest diep gaan, maar wist zich uiteindelijk te herstellen", zegt een fan tegen persbureau AP over de wedstrijd tegen Frankijk. Argentinië verspeelde in anderhalve minuut een 2-0 voorsprong door twee goals van Mbappé, en kon ook de 3-2 niet houden, maar was uiteindelijk de beste in de penaltyserie.

"Het is heel Argentijns om zo te moeten lijden", zegt een vrouwelijk fan. Een ander vult aan: "Doordat het zo tegenzat is het genot groter."

Hulp van Maradona

Veel fans zijn ervan overtuigd dat aanvoerder Messi goddelijke steun kreeg in zijn eerste succesvolle poging om wereldkampioen te worden. "Diego ziet alles uit de hemel", zegt een fan over de twee jaar geleden overleden Maradona, die Argentinië in 1986 zijn laatste WK-overwinning bezorgde.

"Diego zou niet gewild hebben dat Argentinië verloor. Het was de eerste wereldbeker zonder Diego en we wonnen!" Ook voetballegende Pelé is het met die analyse eens: "Diego zal zeker lachen", schreef hij vanaf zijn ziekbed bij felicitaties op sociale media.