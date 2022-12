'White Christmas': grote drugsvangsten in haven Antwerpen

De Belgische douane heeft afgelopen week bij twee drugsvangsten bijna negen ton aan cocaïne in beslag genomen. De autoriteiten spreken bij de VRT van een witte Kerst.

Maandag werd 3,9 ton coke gevonden in een lading bananen uit Ecuador. Daar kwam woensdag nog eens 4,8 ton bij in een lading bananen uit Panama. Daarnaast werd er diezelfde dag in Vlissingen 1,2 ton coke gevonden tussen bananen die via Antwerpen waren verscheept.

De straatwaarde van al die partijen loopt richting de 750 miljoen euro.

White Christmas

Een woordvoerder van de Belgische douane zegt dat er veel drugs worden verscheept vanwege de feestdagen. "White Christmas, dat is de periode waarin het witte poeder massaal uit de lucht komt vallen", zegt administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren tegen de VRT. "Ik verwacht de komende weken nog spectaculaire vangsten van mijn mensen."

De douane denkt dit jaar het record te breken dat vorig jaar werd gevestigd met 90 ton onderschepte cocaïne. Het was dit jaar zo druk met drugsvangsten dat de verbrandingsovens de grote hoeveelheden drugs niet meer aankonden.

Ter vergelijking: in Rotterdam werd vorig jaar 72 ton coke onderschept. Voor het eerst in jaren werden daarbij ook enkele vondsten van meer dan 4 ton drugs gedaan in de Nederlandse haven.

Drugsoorlog

Veel van de overlast in Antwerpen lijkt te worden veroorzaakt door criminelen uit Nederland. Zo werden er in oktober "opvallend veel" Nederlanders opgepakt die volgens de politie drugs uit containers kwamen halen. Ook was een partij van 7200 kilo cocaïne die in februari werd gevonden op weg naar Nederland.

De toestroom van Nederlandse drugscriminelen leidde dit jaar ook tot veel geweld, waarbij conflicten in de onderwereld met beschietingen, handgranaten en brandbommen werden uitgevochten. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever noemde het een klassieke drugsoorlog, waarbij twee clans elkaar bestrijden.