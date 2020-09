Gevecht om opvolging hoge rechter Bader Ginsburg al losgebarsten

Fans van 'RBG' herdenken haar bij het Hooggerechtshof - AFP

De dood van Hooggerechtshofrechter Ruth Bader Ginsburg zal het toch al felle debat tijdens de verkiezingsstrijd in de VS alleen maar verharden. Omdat de president rechters voor het leven benoemt, is het belangrijk of Donald Trump de benoeming in de nadagen van zijn eerste termijn erdoorheen krijgt, of dat eerst de kiezers aan zet zijn. Volgens de grondwet draagt de president een kandidaat voor, die dan door de Senaat moet worden bevestigd. Daar zijn de Republikeinen nu nog in de meerderheid, maar de Democraten hopen in november het Witte Huis en het Congres terug te kunnen winnen. "Het is aan de kiezers om een president te kiezen en die president moet dan een opvolger voor rechter Ginsburg benoemen", zei uitdager Joe Biden hierover in een eerste reactie op haar dood. Oud-president Obama vindt ook dat, nu er al stembiljetten ingeleverd worden, een beslissing uitgesteld dient te worden. Biden wees erop dat dit ook de positie was van de Republikeinen in 2016, toen er 237 dagen voor de verkiezing een vacature ontstond bij het hoogste rechtsorgaan van het land. Dit keer zijn er slechts 46 dagen tot de verkiezingen.

Na de dood van rechter Scalia nomineerde president Obama Merrick Garland om hem te vervangen. Leider McConnell van de Republikeinse meerderheid in de Senaat weigerde die nominatie echter te wegen. Hij redeneerde dat in een verkiezingsjaar de kiezer zich eerst over de president moest uitspreken, hoewel dat geen wettelijke regel is. De nieuwe president Trump droeg enkele dagen na zijn inauguratie een ander voor, Neil Gorsuch, die door de Senaat werd bevestigd.

In dit geval wil McConnell afwijken van de procedure die hij vier jaar geleden nog verdedigde. Hij belooft een keuze van Trump snel in stemming te brengen. Hij zegt dat de zaken nu anders liggen, omdat Senaat en Witte Huis in handen zijn van dezelfde partij. "De Amerikanen hebben in 2016 onze meerderheid herkozen en die bij tussentijdse verkiezingen vergroot omdat we beloofden president Trump te steunen, met name als het gaat om zijn benoemingen van rechters. Aan die belofte willen we ons ook dit keer houden." Zijn partijgenoot Ted Cruz wijst erop dat het belangrijk is voor de verkiezingsdag weer een compleet hof met negen rechters te hebben. "Als het hof vier tegen vier verdeeld is, kan er niks besloten worden. Bij een omstreden verkiezingen loop je dan een risico op een constitutionele crisis. Zeker omdat de Democraten en Joe Biden al hebben aangegeven de uitslag aan te vechten."

Quote Ik zal niet over een Hooggerechtshofrechter stemmen nu er minder dan 50 dagen tot de verkiezingen zijn. Republikeins Senator Murkowski