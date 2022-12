Jonkie Stolz haalt weer uit, Krol tweede op 1.000 meter in Calgary

Het Amerikaanse talent Jordan Stolz heeft weer aangetoond dat zijn leeftijd niet veel uitmaakt. In het vierde wereldbekerweekend van deze winter in Calgary dook hij op de 1.000 meter als enige onder de 1.07. Thomas Krol (1.07,16) won zilver, de Italiaan David Bosa (1.07,24) verbeterde zijn persoonlijk record voor brons. De achttien jaar jonge Stolz toont na wat mindere weken dit weekend in Calgary aan dat hij de topvorm weer te pakken heeft. Met 1.06,72 was hij ruim vier tienden sneller dan Krol. Vooral zijn slotronde van 25,5 na een eerste volle ronde van 24,7 was beangstigend. Het was Stolz' derde medaille van dit weekend, na zilver op de 1.500 meter en zilver op de 500 meter, waar hij het wereldrecord junioren verbrak. Krol 'op goede weg' Direct na de uithaal van Stolz moest Krol het ijs op. Na zijn achtste plek van vorige week (1.07,70) toonde hij aan dat Krol terug is op zijn vertrouwde niveau - of het op zijn minst nadert. Zijn 1.07,16 was veel sneller dan vorige week. "Ik kijk vooral even naar mijzelf en concludeer dat ik op de goede weg omhoog zit", zei Krol na zijn race. Bekijk hier de reactie van Thomas Krol:

Thomas Krol reageert na zijn WB-zilver op de 1.000 meter, bij wereldbekerwedstrijden in Calgary. - NOS

Toen Hein Otterspeer de baan op stapte voor de laatste rit wist hij dat er een grote opgave lag. Vorige week troefde hij nog de Canadese kanonnen met enkele honderdsten af, maar Otterspeer was nog nooit zo snel als Stolz twee ritten eerder had gereden. Zijn valse start hielp niet mee, maar toch reed Otterspeer 1.07,42, de vierde tijd. Had Kjeld Nuis meegereden in de A-groep, dan was hij net achter Otterspeer geëindigd. Zijn 1.07,45 was eerder op de dag goed voor de winst in de B-groep. Waar de Amerikanen Stolz hebben, heeft Nederland het 20-jarige talent Joep Wennemars. Vorige week reed hij een persoonlijk record van 1.08,07 naar plek twaalf, zondag ging het in een zijn rit tegen de lastige tegenstander Laurent Dubreuil, die razendsnel start, iets minder. Zijn 1.08,42 leverde hem plek achttien op. Iets sneller dan het persoonlijk record (1.08,43) dat Louis Hollaar in de B-groep had gereden.

Swings wint de massastart - Pro Shots