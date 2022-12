Vier voor Leerdam, weer WB-goud op 1.000 meter: 'Was niet eens goede rit'

En dat is vier voor Jutta Leerdam. Ook in het vierde wereldbekerweekend van deze winter heeft Leerdam de 1.000 meter gewonnen. Na Stavanger, Thialf en Calgary was het zondag weer raak in Canada. De 1.12,53 leverde goud op, voor Miho Takagi (1.13,19) en Kimi Goetz (1.13,58).

De zege van Leerdam was net zo overtuigend als die van vorige week, toen ze de nummer twee op zeventienden achterstand reed. Nu was haar voorsprong zestienden. De 23-jarige Leerdam blijft ongeslagen op de kilometer. Het is Leerdams vijfde overwinning op de kilometer in wereldbekerwedstrijden, alleen Marianne Timmer (10 keer) won vaker goud.

Het was bijna een vertrouwde rit van Leerdam. Openen met 17,7. Dan de eerste volle ronde in 26,2 en finishen ruim onder de 1.13. Leerdam kruiste ver over haar directe tegenstander Isabel Grevelt (1.14,47) heen en was na afloop verbaasd dat het zo makkelijk ging.