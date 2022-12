Kroatische voetballers feestelijk onthaald in Zagreb na WK-brons

De Kroatische voetballers zijn zondag door tienduizenden landgenoten onthaald in Zagreb. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic verzekerde zich een dag eerder in Qatar van het brons op het WK, door Marokko in de wedstrijd om derde plaats met 2-1 te verslaan. Het vliegtuig met daarin de spelers werd kort voor de landing begeleid door de Kroatische luchtmacht. Toen het toestel aan de grond stond, zorgde de brandweer met waterstralen voor een eresaluut.

Dalic en aanvoerder Luka Modric stapten als eerste het vliegtuig uit, met de Kroatische vlag in hun handen. De spelers droegen allemaal de bronzen medaille om hun nek.

Vier jaar gelden finale

Kroatië, een land met nog geen 4 miljoen inwoners, bereikte vier jaar geleden de finale op het WK in Rusland. Frankrijk was daarin met 4-2 te sterk. De Kroaten moesten het nu in de halve finales afleggen tegen Argentinië (0-3).

De ploeg van Dalic doet komende zomer in Nederland mee aan de finaleronde van de Nations League, met naast Oranje ook Spanje en Italië als deelnemers. De 37-jarige aanvoerder Modric doet dan in ieder geval nog mee. "Ik ga als international zeker door tot en met de finale van de Nations League", zei de spelmaker van Real Madrid.