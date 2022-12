Deschamps wil niet praten over toekomst na verloren WK-finale: 'Deceptie is enorm'

In een finale waarin Frankrijk bijna 80 minuten lang niets te vertellen had, was de titelverdediger toch nog heel dicht bij prolongatie. Kylian Mbappé werd na de Engelsman Geoff Hurst in 1966 de tweede speler ooit met drie doelpunten in één WK-finale, maar het mocht niet baten. Na strafschoppen trok Argentinië aan het langste eind. Minutenlang zat Mbappé in de dug-out wezenloos voor zich uit te staren, na de verloren penaltyserie. Vervolgens moest hij het podium op om de Gouden Schoen voor topscorer van het WK op te halen. Ondanks zijn acht treffers in Qatar kon de spits van PSG er geen glimlachje uitpersen. Zijn ploeggenoot bij PSG Lionel Messi was aan de andere kant het stralende middelpunt in misschien wel de meest spectaculaire finale in de WK-geschiedenis.

Many congratulations to Mbappe, whatever happens. I've had a great run! — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 18, 2022

"De deceptie is enorm", zei bondscoach Didier Deschamps in een eerste reactie tegen de Franse zender RMC. "Maar het is een puur genot geweest om met deze spelers en staf samen te werken op dit WK." Deschamps wil niet over toekomst praten Al voor het einde van de zwakke eerste helft greep Deschamps in. Bij een 2-0 achterstand haalde hij Ousmane Dembélé en topscorer aller tijden Olivier Giroud naar de kant. "Het was niet onze beste wedstrijd, maar er zijn geen excuses", aldus Deschamps. De voormalig middenvelder is al tien jaar lang bondscoach en leidde Frankrijk vier jaar geleden naar de wereldtitel. Deschamps weet niet of hij doorgaat. "Ik heb tijd nodig om dit te verwerken. Ook als we wel gewonnen hadden, had ik nu hetzelfde antwoord gegeven: ik wil vanavond niet over mijn toekomst praten."

Giroud reageert woest na zijn wissel in de eerste helft - Pro Shots

"Het belangrijkste is het Franse team, dat gaat boven alles. Ik zal begin volgend jaar met de voorzitter van de bond spreken, zoals gepland", zei de 54-jarige coach. Macron troost Mbappé Deschamps en Mbappé werden op het veld van het Lusail Stadium uitgebreid getroost door Emmanuel Macron. "Natuurlijk heb ik tegen Deschamps vertelt dat hij door moet gaan", zei de Franse president. "Ik hoop ook dat hij blijft. Hij heeft alleen wat tijd nodig om dit te verwerken."

Qatarese PSG-voorzitter 'zou niet trotser kunnen zijn' PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi is vervuld met trots na de finale van het WK in zijn Qatar. "Ik zou niet trotser kunnen zijn", zei hij na de finale, waarin PSG-spelers Messi en Mbappé de hoofdrollen speelden. "Ik ben trots op mijn spelers, dit was de beste finale in de geschiedenis van het WK. Meer kun je je niet wensen!" "Als Qatarees ben ik ook erg trots en erg blij met wat we hebben gedaan", vervolgde Al-Khelaifi. "De organisatie, de veiligheid, de stadions, de ontvangst van de fans, de trainingsfaciliteiten... alles was goed. Ik ben erg trots. We zijn geen slechte mensen. Ik weet zeker dat het het beste WK ooit was."

"Tegen Mbappé zei ik dat hij pas 24 is. Hij is topscorer op het WK geworden. Hij heeft al een WK gewonnen en stond nu weer in de finale. Ik heb hem gezegd dat ik trots ben op hem." "In de rust zag het er slecht uit voor ons, maar we hebben een zeldzame comeback laten zien", analyseerde de president. "En in de verlenging hebben we een tweede wonder verricht. Daarna kwamen we op matchpoint. Helaas mocht het niet zo zijn", doelde hij op een grote kans in de slotminuten van de verlenging voor Randal Kolo Muani.