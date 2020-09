Avonturier Madueke geeft PSV stijl en flair: 'Sancho is mijn voorbeeld'

Noni Madueke had afgelopen zondag in Groningen in de 87ste minuut de bevrijdende 3-1 op zijn schoen, maar hield het overzicht en wachtte op de aanstormende Cody Gakpo, die PSV in veilige haven schoot.

Het geduld dat de 18-jarige Madueke toonde is niet alledaags voor jonge, druistige voetballers die in een vergelijkbare situatie dikwijls voor eigen gewin gaan. Het zegt iets over het sterke karakter van de Londenaar.

Geen Old Trafford, maar het Philips Stadion

Want je moet een dosis karakter hebben als je in het voorjaar van 2018 als 16-jarige voetballer PSV verkiest boven een dik contract bij jeugdliefde Tottenham Hotspur of Manchester United, dat Madueke zelfs al had uitgenodigd voor een stage.

"Het is heel simpel. Hier bij PSV krijg je veel sneller de kans om jezelf te bewijzen", verklaart Madueke zijn keuze. "Het is niet zo dat je als jonge speler direct in het diepe wordt gegooid, maar de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zijn thick and fast, als je dat met Londen vergelijkt."

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Groningen-PSV (1-3), waarin Noni Madueke twee assists geeft: