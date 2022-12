Kritische noot Winkels bij droomfinale: 'Voor Qatar goede investering geweest'

Qatar is namelijk de eigenaar van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain, de club van Messi én Mbappé. "Mbappé ontvangt een giga-salaris, zodat hij niet wegging afgelopen zomer en op naam van Qatar in Parijs zou spelen. Messi werd gehaald voor veel geld, omdat hij bij Barcelona weg moest. Een cadeautje. Ze hadden ook nog Neymar van Brazilië op de 'bank'. Twee van hun drie sterren kwamen uiteindelijk in de finale. En werden ook nog de sterren van de finale met vijf doelpunten."

Een krankzinnige finale tussen Frankrijk en Argentinië met Kylian Mbappé en Lionel Messi als grote sterren van de avond; het was voor Qatar een droomscenario dat zondagavond uitkwam. "Voor het gastland, waar het eigenlijk nooit gehouden had mogen worden, is het in ieder geval een goede investering geweest", meende analist en Spanje-correspondent Edwin Winkels in Studio WK22.

Na de winnende strafschop van Gonzalo Montiel vloeiden de tranen rijkelijk bij de Argentijnen. Van der Vaart: "Deze wereldtitel is van iedereen. Gedurende de wedstrijd hebben we er al vijf zien huilen. Zo diep zit dat. Wij Nederlanders hebben een andere mentaliteit. Wij kunnen ons dat niet voorstellen."

De druk op de schouders van Messi was enorm, maar tijdens zijn laatste WK wist hij de belofte eindelijk in te lossen. In iedere wedstrijd van dit toernooi was hij belangrijk en in de finale kreeg hij met twee goals in de reguliere speeltijd en een geraakte strafschop in de penaltyserie een godenstatus in zijn thuisland.

Winkels: "Een oude bondscoach van Argentinië, Alejandro Sabella zei ooit: 'Niemand kan het zich voorstellen hoe het is om Messi te zijn. De druk die wij als land op hem leggen. Elk WK moet hij het doen. Wij waren zenuwachtig voor een finale, moet je nagaan hoe zenuwachtig Messi is. Dat is niet te doen.' Dat hij nu op zijn 35e, op zijn vijfde WK die titel pakt... Dik verdiend. En Mbappé kan nog genoeg WK's winnen."

Volgens Pierre van Hooijdonk gaf de hoofdrol van Messi in de finale de titel nog meer glans. "Ik begrijp wel dat ze allemaal naar Messi komen. Zonder Messi, en dan wil ik de anderen niet tekort doen, waren ze nooit wereldkampioen geworden. Hij staat op eenzame hoogte en dan komt er een hele tijd niets."