Ook de orthodoxe kerk speelt een rol in de oorlog in Oekraïne

President Zelensky wil alle kerken verbieden die nog banden onderhouden met het Patriarchaat van Moskou. De wet die dit regelt, is afgelopen donderdag voor het eerst in het Oekraïense parlement behandeld. Het is de bedoeling dat het voorstel versneld door het parlement gaat.

Het geplande verbod komt niet onverwacht. Tussen alle raketaanvallen en frontberichten door kwam er eind november opeens heel ander nieuws uit Oekraïne: "Geheime dienst valt het Petsjersk Lavra-klooster binnen". Tientallen kerkelijke functionarissen werden gearresteerd, er zou naar wapens zijn gezocht in de kerk.

Het Petsjersk Lavra-klooster, ook wel het Holenklooster genoemd, is het verblindende middelpunt van Kiev. Aanrijdend op de hoofdstad, van over de Dnjepr, schitteren de gouden koepels je tegemoet. Het is een heel complex, inclusief seminarie en bedevaartsoord. In de ondergrondse gangen, de holen, zijn alle mogelijke relikwieën te vinden. Winter, zomer: het is er altijd vol gelovigen.

Kerk als bron van spanning

Het nieuws over de invallen en de arrestaties, 33 in totaal, riep vooral vraagtekens op. Wel was al langer duidelijk dat de kerk een bron van grote spanning is met Rusland. Al is het maar omdat president Poetin de zogenaamde eenheid van alle orthodoxe gelovigen heeft aangevoerd als één van zijn vele beweegreden om Oekraïne binnen te vallen. Een woedende reactie vanuit Moskou op het optreden van de SBOe, de Oekraïense geheime dienst, liet dan ook niet lang op zich wachten.

De arrestaties en de inval houden direct verband met de Russische invasie van 24 februari. "Onder de priesters en monniken bevonden zich verschillende personen met de Russische nationaliteit en met banden met de veiligheidsdiensten van de Russische Federatie", weet Viktor Jagoen, ex-generaal van de Oekraïense veiligheidsdienst.

Hij vertelt dat de angst bestond dat die mensen ondersteuning zouden bieden aan de Russische militaire voorhoede, die zo snel mogelijk het regeringscentrum wilde bereiken om Zelensky af te zetten. Het Lavra-complex ligt op een paar honderd meter afstand van de presidentiële gebouwen.

Het werd meteen onder verscherpt toezicht geplaatst, zegt Jagoen. "Aanhangers van de Russische wereld zo dicht bij het centrum van de macht, is ongewenst."