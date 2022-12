Vijf weken Qatar door de ogen van Tom Egbers: 'Alles was hier bedoeld om te imponeren'

"Juist! Dat geldt voor heel veel hier. Er is obsceen veel geld verdiend, door een heel kleine groep mensen. Er wordt enorm gebouwd, maar niet vanuit een bepaalde historische gedachte. Het is eigenlijk één grote bouwput."

Het is mooi, maar er zit geen ziel in natuurlijk.

"Het is ook bedoeld om te imponeren. Eigenlijk alles wat je hier ziet. We zitten feitelijk in een woestijn. Met alle ruimte. Er is dus geen enkele reden om hoogbouw te plegen. Maar Doha heeft een skyline waar Manhattan, bij wijze van spreken, nog een puntje aan kan zuigen. Lusail is ook gebouwd om te imponeren. Maar vind je het echt mooi?"

Dat was vooral vanwege de Argentijnse fans, de blauwwitte zee tegen Nederland. Maar het is wel een imposant stadion, ja.

"De echte Qatarezen krijg je weinig te zien. Zij doen het werk niet en zoeken geen contact. Dit is een wereld met een gebruiksaanwijzing. Neem nu het stadion van de finale, Lusail. Daar kunnen 90.000 mensen in. Jij was diep onder de indruk, ik zag je foto's maken."

Tom, misschien wel de meest gestelde vraag die we vanuit Nederland krijgen: hoe is het nu echt in Qatar?

"We zitten nu in een parkje naast ons hotel. Dit was een zandvlakte toen we hier aankwamen. Vijf weken later is het een prachtig park met een speelplaats, bloeiende planten en bomen die hier al jaren lijken te staan. Het is onvoorstelbaar. Behalve de minareten van moskeeën zien we vooral hijskranen."

Het was op gebied van fans ook anders, niet bepaald een Europees feest. Er was amper alcohol te verkrijgen, helemaal niet in de stadions. Maakt dat het anders, vriendelijker?

"Nou, het heeft wel invloed. Er zijn, voor zover bij mij bekend, geen vechtpartijen geweest. Er is absoluut geen vijandige sfeer geweest. Alles was tot in de puntjes georganiseerd. Kijk, het is ook goed dat een WK een keer wordt gehouden in de Arabische wereld."

"Maar we weten onder welke omstandigheden Qatar dit WK heeft verkregen en we weten wat er gaandeweg, met de arbeidsmigranten, is gebeurd. Dat moeten we niet vergeten. Dat hangt voor mij toch als een schaduw boven dit WK."

Het lijkt alweer lang geleden dat Oranje nog in het toernooi zat. Hebben ze jou, als voetbalromanticus, teleurgesteld hoe ze hebben gespeeld?

"Uitgeschakeld worden in de kwartfinale is, als nummer acht van de wereld, niet zo slecht. En ook nog eens door Argentinië, de nieuwe wereldkampioen. Ik vond het wel een demoraliserende wedstrijd, een naargeestig voetbalgevecht.