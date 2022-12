Spekgladde wegen, tientallen ongelukken: Rijkswaterstaat raadt af te gaan rijden

In het hele land geldt code oranje vanwege ijzel. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Meldkamers door het hele land hebben hun handen vol aan meldingen van aanrijdingen en ongelukken. Volgens de verkeersdienst zijn er al tientallen ongelukken gebeurd.

Onder andere op de A15 bij Rotterdam, op de A58 bij Vlissingen en op de A4 in de buurt van Willemstad zijn ongelukken gebeurd. De Veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en West Brabant zeggen de handen vol te hebben aan meldingen die te maken hebben met de gladheid.

Ook in de meldkamer van Utrecht is het druk, met "tientallen meldingen over aanrijdingen", is te lezen op Twitter. En in de meldkamer van politie Rotterdam zijn meer dan 80 ongevallen gemeld, voornamelijk op snelwegen.