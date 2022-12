Spekgladde wegen: Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan

In het hele land geldt code oranje vanwege ijzel. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn al enkele ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat adviseert om alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan.

De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen is dicht vanwege een ongeluk. Ook op de A4 in de buurt van Willemstad en op de A15 bij Rotterdam zijn ongelukken gebeurd.

Een neerslaggebied trekt sinds het begin van de avond over Zeeland richting Groningen, waardoor het hele land met gladheid te maken krijgt. IJzel ontstaat doordat de neerslag kan bevriezen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat er vandaag al meer dan twee miljoen kilo zout is gestrooid. "De snelwegtemperaturen zijn onder nul, dus op het moment dat er neerslag op de weg terecht komt, komt daar een ijslaagje op. Ook boven op het zout." Zolang de buien overtrekken, blijft Rijkswaterstaat strooien, aldus de woordvoerder.

Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland tot pakweg 21.00 uur een probleem is, en in Groningen van ongeveer 21.00 uur tot 2.00 uur. De rest van het land zit er zo'n beetje tussenin.