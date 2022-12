Honderden ongelukken door gladheid, Rijkswaterstaat raadt af te gaan rijden

Op Schiphol kon de Polderbaan enige tijd niet worden gebruikt vanwege de gladheid en moesten vliegtuigen uitwijken naar andere landingsbanen. Na sproeien met antivries konden de vluchten daar weer worden hervat; zout strooien was niet mogelijk omdat dat slecht is voor de toestellen.

Ook in de meldkamers van Utrecht en Gooi- en Vechtstreek is het druk, met bij beide meldkamers tientallen meldingen over aanrijdingen, is te lezen op Twitter .

"Daar waar buien overkomen, zien we het aantal ongevallen toenemen", zegt de woordvoerder. Op verschillende snelwegen is de maximumsnelheid verlaagd en enkele wegen zijn afgesloten.

Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland tot pakweg 01.00 uur een probleem is, en in Groningen tot 06.00 uur. De rest van het land zit er zo'n beetje tussenin.

"We hebben goede hoop dat de temperatuur in de loop van de nacht en als dat gebeurt verdwijnt ook de gladheid", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We zien de wegdektemperatuur al oplopen. Onze kaart was vanmiddag nog helemaal donkerblauw maar is inmiddels wat lichter blauw en in Zeeland zelfs al groen, wat betekent dat het daar al boven nul is."

Ze noemt het morgenochtend belangrijk dat reizigers checken hoe het bij hen in de buurt is voordat ze op pad gaan.