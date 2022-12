Argentijnen Messi, Martínez en Fernández krijgen ook individuele prijzen

Lionel Messi is gekozen tot beste speler van het WK voetbal in Qatar. De 35-jarige Argentijn had met zeven doelpunten en drie assists een groot aandeel in de derde wereldtitel van zijn land. Messi kreeg de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi.

Kylian Mbappé werd na de finale gehuldigd als topscorer van het toernooi. De Fransman maakte acht doelpunten, waarvan drie in de finale (3-3) die de Fransen na strafschoppen verloren. Het leverde hem de Gouden Schoen op.

Er kon geen lachje van af bij Mbappé toen hij de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen. Daarna moest de Franse aanvaller nog een keer het podium op om een zilveren medaille in ontvangst te nemen. De Franse president Emmanuel Macron probeerde Mbappé een beetje op te beuren, maar dat was onbegonnen werk.

De Argentijn Emiliano Martínez ontving de Gouden Handschoen voor de beste doelman van het toernooi. Zijn ploeggenoot Enzo Fernández viel in de prijzen als grootste talent van het WK in Qatar.

Onverwachte opmars Fernández

De uitverkiezing van Fernández als beste jonge speler van het WK springt misschien het meest in het oog. De 21-jarige werd deze zomer door het Portugese Benfica weggeplukt uit de Argentijnse competitie, waar hij bij River Plate was doorgebroken.

De middenvelder uit San Martín maakte in zijn eerste seizoen Europa veel indruk en werd tijdens dit WK al in verband gebracht met een transfer naar Liverpool.