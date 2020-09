Dumoulin geheimzinnig over fietswissel: 'Concurrentie niet wijzer maken'

"Het is heel lang geleden dat ik nog een tijdrit heb gereden", laat Dumoulin weten. "Dus ik heb werkelijk geen idee hoe het zal gaan. Ik ga er gewoon vol voor. Ik ben moe, maar iedereen is moe. Het wordt gewoon op de grote plaat trappen en dan gaan we het wel zien."

Hij was minder goed dan hij had gehoopt deze Tour de France, maar Tom Dumoulin staat na negentien etappes toch netjes in de toptien van het algemeen klassement. De Nederlandse tijdritspecialist wil er tijdens de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles nog één keer vol voor gaan, zodat hij de Tour ook voor zichzelf positief kan afsluiten.

Logisch dus dat er door de renners en ploegleiders goed nagedacht wordt over de tactiek. Beginnen op een tijdritfiets en aan de voet van de klim wisselen naar een 'gewone' fiets? Of de klim oprijden met de tijdritfiets? Ook Dumoulin heeft hier al over nagedacht. "Maar ik ga het nog niet vertellen. Ik ga de concurrentie niet wijzer maken", aldus Dumoulin.

Bij de WK tijdrijden in 2017 in het Noorse Bergen zat er ook een behoorlijke klim in het parcours, maar daar reed de Jumbo-Visma-renner de hele rit op de tijdritfiets. Resultaat? Dumoulin werd wereldkampioen. "Ik voel me altijd prettig op de tijdritfiets, maar deze klim is wel een stuk langer nog dan die in Bergen toen."