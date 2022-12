Messi gaat door: 'Wil nog paar wedstrijden spelen als wereldkampioen'

Messi sprak van een waanzinnige ontknoping. "Ik heb eerder gezegd dat God me dit zou schenken en ik weet niet waarom, maar ik voelde dat het deze keer zou zijn. Kijk naar deze trofee; hij is prachtig", jubelde Messi. "We hebben veel geleden, maar het is ons gelukt. Ik kan niet wachten om de gekte in Argentinië te zien."

"Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière elke mogelijke titel te pakken. Dit was de enige die nog ontbrak. Ik wil deze heel graag meenemen naar Argentinië en er met iedereen van genieten", zei Messi, die eerder wel had gezegd dat het WK in Qatar zijn laatste eindronde was.

"Het was een vreemde wedstrijd", vond Messi. "Het ging op precies dezelfde manier als in de kwartfinale tegen Nederland. In de verlenging kwamen we voor, maar het werden uiteindelijk weer strafschoppen. Het maakt niet uit. We hebben de wereldbeker en hij is prachtig."

Scaloni zag dat zijn team een 2-0-voorsprong weggaf en in de verlenging ook een voorsprong van 3-2. Maar na strafschoppen was de derde WK-titel voor de Argentijnen dan toch daar. "Ik ben zó trots", zei Scaloni. "Dit team maakt me trots. Deze titel is van hen."

Middenvelder Rodrigo De Paul vindt dat Argentinië de verdiende wereldkampioen is. "We zijn geboren om te lijden, dat zullen we ons hele leven doen. Maar dit ga ik nooit meer vergeten. We zijn de terechte winnaar van het WK. We moesten de regerend wereldkampioen verslaan en dat hebben we gedaan."

Martínez stopte in de kwartfinale tegen het Nederlandse elftal twee strafschoppen. "Ik kom uit een klein en bescheiden dorp. Op jonge leeftijd ging ik al naar Engeland", zei de emotionele doelman van Aston Villa, die werd gekozen tot beste keeper van het WK.

"Hier heb ik de hele dag over gedroomd", zei de doelman, die duidelijk was aan wie hij dit succes te danken heeft: "Ik draag dit op aan mijn familie."

Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico, die een basisplaats had in de finale, droeg de wereldtitel juist op aan alle Argentijnen. "In de eerste helft speelden we heel goed. In de tweede helft maakten we een paar fouten, maar we wisten hoe we daar overheen moesten komen", aldus Tagliafico. "Ik draag deze prijs op aan alle Argentijnen en iedereen die ons steunde."

Felicitaties Oranje

Vlak na de WK-finale heeft het Nederlands elftal via Twitter de Argentijnen gefeliciteerd met de behaalde wereldtitel. Oranje had het in de kwartfinales via strafschoppen moeten afleggen tegen de kampioen van Zuid-Amerika.