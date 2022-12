Argentinië verovert wereldtitel na krankzinnige finale, Messi zet kroon op imposante carrière

De carrière van Lionel Messi is compleet. De 35-jarige Argentijn heeft zijn land, zoals Diego Maradona deed in 1986, naar de wereldtitel geleid. In een krankzinnige finale in Lusail opende Messi uit een strafschop de score en dwong Kylian Mbappe met twee late goals een verlenging af. In die verlenging scoorden beide supersterren nog een keer. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Daarin waren Messi en Mbappé trefzeker, maar misten de Fransen Kingsley Coman en Aurélien Tchouaméni.

Eerste helft van Messi en Di María Met zijn eerste balcontacten verraadde Messi dat het in zijn 26ste WK-wedstrijd (een record) zijn finale zou kunnen worden. Een dribbel van buiten naar binnen en de bal keurig naar de vrijstaande man in het midden. Dat ging zo verder in de eerst helft. Messi kreeg en vond veel vrijheid. Vaak ging de bal via hem naar links, naar Ángel Di María.

Afbeelding ter illustratie - Reuters

Voor de finale had bondscoach Lionel Scaloni weer een plek ingeruimd voor Di María, die in de halve finale tegen Kroatië nog op de bank bleef. Verrassend was dat de linkspoot als echte linksbuiten speelde en niet zoals gebruikelijk aan de rechterkant. Het bleek een sterke zet. Argentinië domineerde en veel gevaar kwam over links. Di María probeerde het eerst een keer met zijn verkeerde been, met rechts. Die doelpoging ging hoog over. Halverwege de eerste helft passeerde Di María Ousmane Dembélé op de achterlijn, ging slim voor zijn tegenstander lopen en werd licht aangetikt. Strafschop, oordeelde scheidsrechter Szymon Marciniak. Voor de vijfde keer dit toernooi mocht Argentinië een penalty nemen en voor de vijfde keer ging Messi achter de bal staan. Voor de vierde keer benutte Messi de buitenkans, dit keer koeltjes over de grond.

Lionel Messi opent de score in de WK-finale. De sterspeler van Argentinië benut een strafschop tegen Frankrijk. - NOS

Messi vierde zijn treffer languit, liggend op de grond, daarna bedolven onder zijn teamgenoten. Waar was Kylian Mbappé? Die was er wel, op links bij Frankrijk, maar vrijwel onzichtbaar. En als hij de bal kreeg, was hij de bal snel weer kwijt. Teamgoal uit counter Argentinië bleef oppermachtig en illustreerde dat met een prachtige tweede goal. Een echte teamgoal uit een counter. De inspeelpass van de Franse verdediger Dayot Upamecano werd onderschept en via Alexis Mac Allister, Messi, Julián Álvarez kwam de bal terug bij Mac Allister, die direct voorgaf op de vrijstaande Di María. Met zijn favoriete linkerbeen schoot de 34-jarige nummer elf keurig raak. Mogelijk had Scaloni het voorzien, dat Di María een man van grote wedstrijden was. Eerder scoorde hij al in de gewonnen finales van de Olympische Spelen in 2008 en de Copa América in 2021.

Is dit al de beslissing in de WK-finale? Angel Di Maria schiet Argentinië in de 36ste minuut op de 2-0 tegen Frankrijk. - NOS

Deze goal in de 36ste minuut roerde Di María tot tranen, aangezien de vorige (verloren) WK-finale van Argentinië in 2014 vanwege een blessure aan zijn neus voorbij ging. De Franse bondscoach Didier Deschamps had genoeg gezien en nam nog voor rust maatregelen. Hij haalde Dembélé en Giroud naar de kant. Randal Kolo Muani en Marcus Thuram, die al sterk invielen in de halve finale tegen Marokko, kwamen in de ploeg en moesten de Franse aanval van nog meer kracht en snelheid voorin voorzien. Mbappé verhuisde naar de positie centraal voorin. Afscheid met wissel Het door Deschamps gehoopte schokeffect bleef aanvankelijk uit. Argentinië nam de 2-0 voorsprong mee de rust in en ook in de tweede helft bleef een Franse comeback lang uit. Het beste voetbal kwam van Argentijnse kant, met weer een gevaarlijke Di María. Een schot van de linkspoot ging in de handen van Hugo Lloris en een voorzet belandde bij Messi. Nadat Upamecano een kans voor Mac Allister onschadelijk had gemaakt met een ferme duw, paste Scaloni zijn eerste wissel toe. De moegestreden uitblinker Di María werd vervangen door Marcos Acuña, een meer verdedigend ingestelde linkspoot. Het was het afscheid van Di María als international. Ommekeer door Mbappé Een gouden afscheid leek het te worden, maar vanaf de bank zag Di María de wedstrijd in de slotfase opeens kantelen. Slechte zet van de coach? Na een overtreding van Nicolás Otamendi op Kolo Muani kreeg Frankrijk een penalty. Mbappé schoot de strafschop laag in de hoek. Penaltykiller Emiliano Martínez moest buigen. Een minuut later stond de finale helemaal op zijn kop. Mbappé rondde een combinatie door het midden met invaller Thuram met een prachtige volley af. Daar was Mbappé dus. Met zijn zevende goal van het toernooi en zijn derde in een WK-finale stond de Franse ster op toen het nodig was.

Aan de goal ging balverlies van Messi vooraf, om het verhaal van de finale voor de Argentijn nog zuurder te maken. Hij verloor de bal aan de Franse invaller Kingsley Coman. Verlenging: eerst Messi, dan Mbappé In de verlenging kon Messi weer lachen. Een schot van invaller Lautaro Martínez werd gekeerd door Lloris, maar in de rebound tikte Messi de 3-2 binnen, in de 108ste minuut. Het was zijn zevende goal van het toernooi.

Daarmee leek Messi het laatst te lachen, maar in de zinderende finale was het nog niet voorbij. Wegens hands van Gonzalo Montiel kregen de Fransen nog een strafschop. Opnieuw ging Mbappé achter de bal staan en opnieuw schoot hij hem overtuigend in de dezelfde hoek, zijn derde treffer van de wedstrijd en zijn achtste van het toernooi.