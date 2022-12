Volleybalster De Kruijf wereldkampioen met Italiaanse club Conegliano

De volleybalsters van het Italiaanse Prosecco Imoco Conegliano hebben voor de tweede keer de wereldtitel voor clubs gewonnen. In de finale in Antalya was de ploeg van Robin de Kruijf met 3-1 te sterk voor Vakifbank Spor, de club van Nika Daalderop. De setstanden waren 25-18, 23-25, 25-21 en 25-21.

Vakifbank stond voor de zesde keer in de finale en Imoco Conegliano voor de derde keer. Vorig jaar stonden de topclubs voor het eerst tegenover elkaar, toen veroverde de Turkse ploeg dankzij een 3-2 zege voor de vierde keer de titel.

De Zweedse Isabelle Haak van Imoco werd topscorer met 34 punten. De Kruijf was goed voor tien punten, Daalderop maakte er vier.