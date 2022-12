Van de Zandschulp klopt Griekspoor in NK-finale, ook Lamens prolongeert titel

En bij de vrouwen won de als eerste geplaatste Suzan Lamens van Bibiane Schoofs, die als derde geplaatst was: 6-4, 6-3

Met Botic van de Zandschulp (35ste van de wereld) en Tallon Griekspoor (95) stonden in de mannenfinale de enige twee Nederlandse tophonderdspelers tegenover elkaar. Van de Zandschulp trok in twee sets (7-6 (5), 7-5) aan het langste eind.

De finales van het NK tennis in Amstelveen kende bij zowel de mannen als de vrouwen de meest logische winnaar.

Van de Zandschulp pakte zijn derde nationale kampioenschap. Ook vorig jaar en in 2016 was hij al de beste. Die eerste titel zes jaar geleden betekende de doorbraak van de toen nog onbekende Van de Zandschulp. Hij klopte destijds Robin Haase in de finale. Griekspoor wacht nog op zijn eerste nationale titel.

Australian Open

Voor de twee Nederlandse tennistoppers was het NK hun eerste toernooi van het nieuwe tennisseizoen. Vanaf 2 januari spelen ze beiden op het ATP-toernooi van het Indische Pune. De Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023, begint op 16 januari.

In de finale had Griekspoor bij een 5-2 voorsprong een setpunt op de service van Van de Zandschulp. Hij verloor daarna drie games op rij. Van de Zandschulp won de tiebreak, maar verspeelde daarna een 4-1 voorsprong. Met een break op 6-5 stelde hij alsnog de zege veilig.