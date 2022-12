Vanavond op tv: Betalen voor CO2-uitstoot • Protest in Paramaribo • Koud in Cherson

Protest in Paramaribo

Drie Surinaams-Nederlandse stichtingen hebben een oproep gedaan om vandaag in Paramaribo te demonstreren. Een van hen is de Federatie van Grassroots Afro Surinamers in Suriname. Die organisatie zal eventuele excuses van het kabinet, morgen, niet accepteren. Ook wordt een vergoeding geëist van 400.000 euro per nazaat van de tot slaafgemaakten, met een voorschot van 50.000 euro per persoon. We schakelen met correspondent Nina Jurna in Paramaribo.