Grevelt leeft in Calgary haar schaatsdroom: 'Komt ook voor mezelf uit het niks'

Het winnen van zo'n hoed, daar hoopte Grevelt op bij een van de twee wereldbekers die deze weken in Canada worden gereden. "Die gaat sowieso mee naar huis. Ik wist dat we er op de teamsprint een goede mogelijkheid voor hadden."

Bij de voeten van Isabel Grevelt liggen een zwarte helm en een witte hoed. Met die helm is ze zaterdagmiddag derde geworden op de teamsprint bij de wereldbeker in Calgary, de cowboyhoed is het extraatje dat bij de bronzen medaille hoort.

Grevelt: "Natuurlijk, het was mijn droom om ooit de top te halen, of iets in die richting. En het wereldbekerpodium hoort daar echt wel bij. Zeker aan het begin van het seizoen had ik dat niet verwacht. Ik kan wel zeggen dat het een van de mooiste dagen van mijn leven is geweest."

Bij haar tweede optreden stond ze meteen op het podium: brons in Heerenveen in 1.14,54. Maar liefst 1,06 seconde onder haar persoonlijk record, dat een week geleden alweer werd aangescherpt tot 1.14,17.

De reactie van Isabel Grevelt, die bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen verrassend derde wordt op de 1.000 meter. "Een topdrie-klassering, dat is niet normaal", concludeert ze. - NOS

"De sprong die ik heb gemaakt is bizar", zegt Grevelt. "Het is hard trainen en ergens ook wel wat talent, denk ik. Maar vooral hard bezig zijn met wat je wil bereiken met de goede mensen om je heen, teamgenoten die je vrienden zijn."

Grevelt maakte afgelopen zomer de overstap van een van de regionale opleidingsteams van de KNSB naar Development Team Fryslân. Ze traint niet langer in Alkmaar of Haarlem, maar heeft het snelle ijs van Thialf als uitvalsbasis.

Grevelt verbaasde de schaatswereld, maar niet in de laatste plaats ook zichzelf. "Ik kom ook voor mezelf een beetje uit het niks. Ik cijfer mezelf niet weg, want ik weet wat ik kan en dat ik goed ben. Maar het is soms nog wel een manier van denken die nog niet helemaal de mijne is."

"Het rondje uitrijden was ook bizar. Al die mensen die voor je klappen en de snelle tijd op het bord. Dat is niet echt te bevatten. Ik was daarna mentaal wel even helemaal uitgeput."

Het is haar af te zien. Je moet je best doen een moment te vinden waarop Grevelt niet met een grote glimlach over het universiteitsterrein rond de ijsbaan van Calgary loopt.

Ook al is het 'maar' een wereldbeker in een seizoen dat draait om de WK afstanden. Ook al is de ijsbaan in Calgary lang niet meer zo snel als in het verleden. Ook al komt de temperatuur buiten niet hoger uit dan 20 graden onder nul. Grevelt leeft haar droom en straalt dat uit.

'Het is de realiteit, maar wel heel gek'

"Het is mijn eerste keer in Calgary en het is onwijs vet. Het hele idee, zo'n beetje in het schaatsmekka van de wereld. Het is de realiteit, maar het is heel gek."

"Brittany Bowe kwam bijvoorbeeld naar me toe en zei dat ik het zo goed gedaan had in Heerenveen. Dat soort dingen vind ik gewoon heel leuk, dat ik er opeens ook bij hoor."

Zich onderdompelen in de wereldbekercyclus is al een feest op zich. "Ik vind het een warm bad. Ik weet niet waarom, maar buitenlanders die je gedag zeggen, dat vind ik gewoon leuk. Nieuwe contacten, die mensen leren kennen."