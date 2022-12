Gemaskerde Kroaat, Marokkaanse superman en Argentijnse kapitein: de WK-revelaties

Vermeulen: "Een totale verrassing. Hij speelt bij Angers, een club die we nauwelijks volgen. Hij is een stilistische middenvelder van wie we hebben genoten. Hij zal ongetwijfeld een toptransfer gaan maken. Het is leuk als spelers op een WK doorbreken en Ounahi is daar een mooi voorbeeld van. Ik verwacht dat de clubs voor hem in de rij staan."

Arno Vermeulen: "Hij werd weliswaar in de halve finale tegen Argentinië gedold door Lionel Messi, maar verder heeft hij echt een goed WK gespeeld. Hij bleef in alle andere wedstrijden moeiteloos overeind. Het is een jonge gozer, speelt bij RB Leipzig, een centrale verdediger van de toekomst."

De voetbalcommentatoren van de NOS in Qatar beschrijven hun verrassingen van het wereldkampioenschap in Qatar.

Het wereldkampioenschap voetbal is traditioneel het podium waarop diverse voetballers hun doorbraak beleven. Wie was in Qatar een sensatie? Welke voetballers pakten onverwacht de schijnwerpers?

Angers president Chabane on Azzedine Ounahi: "We've many bids, we've been approached by big clubs in Italy, Spain, England, France", tells RTL France. 🇲🇦 #transfers "Our wish is to complete an agreement now but keep the player until the end of the season". pic.twitter.com/qFNfY2lhQm

Elshoff: "Landen die onverwacht ver komen op een toernooi kunnen dat nooit alleen hebben gedaan aan de hand van topspelers zoals Ziyech of Hakimi. Ounahi was daarbij wel een ontdekking, hoewel je bij Marokko wel meerdere spelers kunt noemen."

Jan Roelfs: "Mexico werd weliswaar in de groepsfase uitgeschakeld, maar ik bewaar goede herinneringen aan middenvelder Luis Chávez. Wat maakte hij een geweldige indruk met zijn linkervoet. Hij speelt nog in Mexico en daar zien we relatief weinig van, dus hij was voor mij wel een openbaring. Zijn vrije trap tegen Saudi-Arabië van een meter of dertig zal nog lang bij mij blijven hangen."

Elshoff: "Iedereen heeft kunnen zien dat hij in het topvoetbal flinke stappen heeft gezet en een gewaardeerde speler van Fiorentina is, maar op het WK leek het net alsof er in hem buitenaardse krachten waren getreden. Ik vond hem echt een soort superman, die zo ongelooflijk veel liep en het team op sleeptouw nam. Hij was echt van wereldklasse. Ik had van Amrabat klasse gezien, maar nooit wereldklasse."

Jamal Musiala (Duitsland)

Roelfs: "Een geweldige speler voor de toekomst, die zich nu al op dit podium heeft onderscheiden. De wereld heeft nu al kennis kunnen maken met een toekomstige ster van het Duitse elftal en Bayern München."

Vermeulen: "Hij had de sensatie van dit WK kunnen worden als Duitsland door de groepsfase heen was gekomen. Het is jammer dat dit niet is gebeurd. Ik vind dat hij drie keer goed heeft gespeeld. Hij zat met Duitsland in een sterke groep, maar we hebben wel van hem genoten."

Elshoff: "Ik weet niet of je hem een verrassing kunt noemen, want die spelen meestal bij de kleinere landen die ver komen. Maar hij is natuurlijk wel opgevallen met zijn goede spel. Ik weet niet of je bij hem van een doorbraak kunt spreken. Maar een ding is zeker: hij wordt heel bepalend bij de Duitsers."

Enzo Fernández (Argentinië)

Vermeulen: "Hij is pas 21 jaar, maar toch al een beetje de kapitein daar op het middenveld van Argentinië en Benfica, waar hij onder trainer Roger Schmidt ook ijzersterk speelt. Hij is niet iemand die vier man passeert, maar is wel heel belangrijk voor het team. De opbouw begint vaak bij hem. Dus ik vind dat hij echt is doorgebroken op dit toernooi."