Drie radio-dj's 3FM opgesloten in Glazen Huis, dit jaar weer op 'sapdieet'

Het opgehaalde bedrag gaat naar de stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor kinderen die opgroeien in een instabiele thuissituatie. Publiek kan ook op andere manieren geld doneren, zoals via een brievenbus die bij het Glazen Huis staat.

In Amersfoort hebben drie dj's van 3FM zich laten opsluiten in het Glazen Huis voor de geldinzamelingsactie Serious Request. In tegenstelling tot vorig jaar mogen de diskjockeys tijdens de actie, die een week duurt, niets eten. Daarmee is de actie weer als vanouds.

Vorig jaar werd Serious Request ook al in Amersfoort georganiseerd. Toen mochten de dj's tijdens de actie wel gewoon eten. Er werd dat jaar iets meer dan 2 miljoen euro opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds.

Zonder eten, met een 'sapdieet' en met publiek ziet de Glazen Huis-editie van dit jaar er weer hetzelfde uit als de edities van vóór 2018. In dat jaar besloot 3FM de stekker uit de actie te trekken. In plaats daarvan trokken dj's te voet door het land om geld in te zamelen voor een goed doel. Die wandelacties brachten echter minder op dan het Glazen Huis, dat vorig jaar in een iets uitgeklede vorm terugkeerde.

Radiozender NPO 3FM heeft te maken met dalende luistercijfers. In mei had de publieke zender zo'n 2,2 procent van de markt in handen, de helft minder dan vijf jaar geleden en nog slechts een kwart van het 3FM-marktaandeel in 2012.