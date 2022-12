Man (24) uit Ridderkerk omgekomen door zwaar vuurwerk

Een 24-jarige man uit Ridderkerk is overleden nadat gisteravond zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Hij had het vuurwerk niet zelf aangestoken, zegt de politie.

Het ongeluk gebeurde gisteren vlak voor middernacht. Een getuige zegt tegen Rijnmond dat een arts in de straat de man eerste hulp verleende. Na reanimatie werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

Twee aanhoudingen

De politie heeft ter plekke een man van 29 aangehouden die het vuurwerk zou hebben afgestoken. Hij had nog twee stuks zwaar vuurwerk bij zich. Die zijn in beslag genomen.

Een 62-jarige man, familie van het slachtoffer, belemmerde hulpverleners terwijl de man werd gereanimeerd. Hij werd volgens de politie agressief en is daarom aangehouden. Het was volgens getuigen druk op de plek van het ongeluk. Er zouden tientallen mensen rond het slachtoffer hebben gestaan, schrijft Rijnmond.

Kind in Oss gewond

In het Brabantse Oss raakte gisteren een 9-jarig kind zwaargewond door vuurwerk. Hij had dat tijdens het spelen op straat gevonden. Het vuurwerk ging af in zijn handen, schrijft Omroep Brabant.