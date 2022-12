Unieke gouden medaille shorttrackster Van Kerkhof, ook Schulting zegeviert

Zus Xandra kwam in de kwartfinales ten val, waardoor ze geen rol van betekenis meer speelde. Zaterdag ging ze ook al onderuit in de eindstrijd van de 1.500 meter.

In de laatste meters kwamen alle rijdsters achter haar ten val. Van hen gleed Velzeboer als eerste over de finish.

Van Kerkhof veroverde wel zilver en brons, alsmede vele gouden medailles op de aflossing, maar nog nooit pakte ze individueel goud. In haar vierde individuele finale op rij was het eindelijk raak.

Shorttrackster Yara van Kerkhof heeft bij wereldbekerwedstrijden in Almaty voor het eerst in haar rijke carrière een individuele gouden medaille gewonnen. Dat deed ze op de tweede 500 meter van het weekend. De pas 19-jarige Michelle Velzeboer eindigde knap op de tweede plaats.

Xandra Velzeboer gaat tijdens wereldbekerwedstrijden in Almaty in de kwartfinales van de 500 meter onderuit. Zaterdag ging ze ook al onderuit in de finale van de 1.500 meter. - NOS