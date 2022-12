Griezmann hervindt zichzelf in Frans elftal en speelt dit WK voor twee

Antoine Griezmann blinkt uit dit WK voetbal, in een andere rol dan hij gewend is. In 2014 in Brazilië was de 31-jarige Fransman nog linksbuiten en vier jaar later in Rusland werd hij als scorende schaduwspits wereldkampioen. En in Qatar? Eigenlijk is de flegmatieke aanvaller van weleer overal. Bij afwezigheid van Paul Pogba en N'Golo Kanté moest de Franse bondscoach Didier Deschamps iets verzinnen om zijn middenveld te vullen. Hij miste daar niet alleen kracht, maar ook ervaring. Met de veelzijdige Griezmann vond de coach een oplossing. "Het lijkt wel of Griezmann ons allebei vervangt", zei Pogba afgelopen week. Het lijkt inderdaad alsof Griezmann voor twee speelt. Hij is de aanvallende en de verdedigende middenvelder tegelijk. "GriezmannKanté", beschreef Pogba de nieuwe rol van zijn landgenoot.

WK-finale bij de NOS De finale van het WK tussen Argentinië en Frankrijk begint zondagmiddag 16.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is bij de NOS live te zien op NPO 1, NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Start. Ook doen we verslag in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Griezmann debuteerde in maart 2014 tegen Oranje voor Les Bleus (2-0 winst) en speelde tot nu toe 116 interlands. Niet voor niets deed Deschamps al 73 opeenvolgende interlands op rij een beroep op hem. Op Griezmann kan de bondscoach vertrouwen. 'Weet je dat jij een goede verdedigende middenvelder zou zijn?' De gedachten van Deschamps gingen voor het WK terug naar drie jaar geleden. In een koud Reykjavik speelde Griezmann als centrale middenvelder een matige wedstrijd. De Fransen wonnen een EK-kwalificatiewedstrijd door een strafschop van Olivier Giroud, na een overtreding op Griezmann, met 1-0. Tijdens het diner na afloop zei Deschamps tegen Griezmann: "Weet je dat jij een goede verdedigende middenvelder zou zijn?" Griezmann moest erom lachen en de rest van de selectie ook. Het was moeilijk voor te stellen.

Antoine Griezmann bij zijn debuut voor Frankrijk tegen Nederland in 2014 - Pro Shots

Deschamps bleek serieus. Zoals goede coaches wel vaker goede ingevingen hebben. Louis van Gaal maakte bij Bayern München van buitenspeler Bastian Schweinsteiger een solide verdedigende middenvelder. Carlo Ancelotti transformeerde Andrea Pirlo van een goede 10 naar de beste controleur. Een week voor het WK hakte Deschamps de knoop door tijdens het trainingskamp in Clairefontaine. Hij liet Griezmann weten dat hij als middenvelder het WK zou beginnen. In die rol was Griezmann vanaf de eerste wedstrijd tegen Australië op dreef. 'Dat ik niet scoor, daar maak ik mij niet druk om' Griezmann doet het Franse team kloppen. Hij zorgt voor verbinding tussen de linies door altijd op de goede plek te staan, door waar nodig de helpende hand te zijn, te versnellen of rust te bieden.

Antoine Griezmann in de WK-finale van 2018 tegen Kroatië - Pro Shots

Scoren hoeft hij niet meer. Dat doen Kylian Mbappé (5 goals) en Olivier Giroud (4 goals) wel dit WK. Zijn laatste doelpunt voor Frankrijk maakte hij meer dan een jaar geleden in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan (8-0 winst). Op het vorige WK scoorde hij nog vier keer, waaronder één keer in de finale tegen Kroatië (4-2 winst). "Dat ik niet scoor, daar maak ik mij niet druk om", zei Griezmann. "De Franse ploeg heeft mij nodig op het middenveld, minder voor het doel." Meeste kansen gecreëerd In zijn rol als middenvelder slaagde Griezmann erin meer kansen te creëren dan iedere andere speler dit WK. Met 21 gecreëerde kansen laat Griezmann zelfs Lionel Messi (18) achter zich. Hij gaf dit WK drie assists, evenveel als Bruno Fernandes, Harry Kane en Messi.

21 - Players with the most chances created at #Qatar2022 :



21 - Antoine Griezmann 🇫🇷

18 - Lionel Messi 🇦🇷

11 - Theo Hernández 🇫🇷

11 - Ousmane Dembélé 🇫🇷

11 - Kylian Mbappé 🇫🇷



Asistentes. 🤝#FIFAWorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/w1XQb4Ehs3 — OptaJose (@OptaJose) December 14, 2022

In de halve finale tegen Marokko stond hij aan de basis van de belangrijke openingsgoal. De Marokkaanse verdediger Jawad El Yamiq verkeek zich in de vijfde minuut volledig op de loopactie van Griezmann, waarna de Fransman met buitenkant links de 1-0 van Theo Hernandez inleidde. Ook opvallend is het verdedigende werk van Griezmann, zijn tackles, kopduels en balveroveringen. Na Aurélien Tchouaméni heeft hij van de Franse ploeg de meeste balveroveringen achter zijn naam. Tchouaméni heeft er 35, Griezmann 32. Verlost van zorgen "Hij is het type speler dat een team kan veranderen omdat hij zo hard werkt en daarnaast technisch zo vaardig is", legde Deschamps uit. "Deze rol past hem goed. Zoals ik al eerder heb gezegd. Hij houdt net zoveel van verdedigen als van aanvallen en het spel maken."

Theo Hernandez scoort na een atletische actie. Frankrijk komt daardoor op voorsprong tegen Marokko in de tweede halve finale van dit WK (1-0). - NOS