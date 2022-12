Alle bewoners azc Middelburg moeten naar andere opvanglocaties na brand

De 280 bewoners van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar gisteren brand uitbrak, moeten allemaal naar andere opvangcentra. Het hoofdgebouw is maandenlang onbewoonbaar, schrijft Omroep Zeeland.

De brand brak gisterochtend uit op de vierde verdieping van de opvang. Twee bewoners van 28 en 22 jaar oud zijn aangehouden op verdenking van brandstichting.

Gisteren leek het erop dat maar een deel van de mensen niet terug kon naar het gebouw. Zo'n negentig bewoners zouden naar een nieuwe opvangplek moeten. Een dag later blijkt de schade groter en moet iedereen naar een andere opvanglocatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat het gebouw nog weken tot een paar maanden niet te gebruiken is. "Het is nat en alle meterkasten zijn stuk", zegt een woordvoerder. "Maar het pand is niet total loss." Mensen die dat willen, mogen weer terug naar Middelburg zodra het pand hersteld is.

Spullen ophalen

Zo'n 150 bewoners hebben afgelopen nacht doorgebracht in een sporthal. De 130 anderen hebben zelf onderdak geregeld bij vrienden of familie. Vandaag mogen alle bewoners hun spullen ophalen in het azc. Daarna worden ze met bussen naar andere plekken in het land gebracht.

Families die in woningen op de begane grond bij het azc wonen, kunnen daar blijven. Die woningen zijn niet aangetast door de brand.