KNMI waarschuwt voor gladheid, straks in hele land code oranje

Zij zegt ook dat het na vandaag weer gedaan is met de gladheid: "In ieder geval tot en met Kerst wordt het weer 'groen', met alleen wind en regen."

Het KNMI verwacht dat de gladheid in Zeeland van pakweg 17.00 uur tot 21.00 uur een probleem is, en in Groningen van ongeveer 21.00 uur tot 2.00 uur. De rest van het land zit er zo'n beetje tussenin . "Het zou wel kunnen dat dit allemaal toch nog een uurtje vroeger wordt", waarschuwt weervrouw Willemijn Hoebert.

Vanaf het einde van de middag geldt #codeoranje . In het hele land is kans op grootschalige gladheid. Wat kun je verwachten en wat kun je doen bij #gladheid door ijzel? https://t.co/0iPoeZIrcK #knmiwaarschuwing pic.twitter.com/GkpqccyCyz

Wat betekenen de waarschuwingscodes van het KNMI?

Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, en moeten weggebruikers extra goed opletten. Deze situaties komen vaak voor. Bij code oranje is er volgens het KNMI "grote kans op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn."

Bij code rood of een weeralarm is er sprake van "extreem weer met een grote impact op de samenleving. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn."