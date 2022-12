Snowboarder Van der Velden behaalt beste resultaat op big air: vierde

Snowboarder Niek van der Velden heeft in Copper Mountain zijn beste resultaat op het wereldbekeronderdeel big air behaald. Met 147,50 punten kwam hij weliswaar tekort voor het podium, maar zijn vierde plaats was twee posities beter dan drie jaar geleden in Modena.

Van der Velden kreeg eerder dit jaar al wel zijn eerste wereldbekermedaille omgehangen. Het zilver dat hij in januari veroverde was echter op het onderdeel slopestyle.

De 22-jarige Brabander, die afgelopen Winterspelen zesde werd op big air en 22ste op slopestyle en al ruim zes jaar deel uitmaakt van het wereldbekercircuit, kwam pas voor de tweede keer in actie deze winter. Vorige week in het Canadese Edmonton werd hij 28ste op de big air.