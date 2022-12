Paus Franciscus heeft ontslagbrief al klaarliggen vanwege gezondheid

Paus Franciscus heeft zijn ontslagbrief al bijna tien jaar klaarliggen, voor het geval hij door gezondheidsproblemen zijn functie niet meer kan uitoefenen. Dat zegt hij in een interview met de Spaanse krant ABC. "Ik ondertekende de brief en vertelde aan toenmalig staatssecretaris Bertone: 'In geval van verhindering om medische redenen of zoiets, hier is alvast mijn ontslag'."

Het is de eerste keer dat Franciscus (86) verwijst naar zo'n ontslagbrief, na een jaar waarin gezondheidsproblemen vaker aan het licht kwamen. Afgelopen zomer bracht hij zijn bezoek aan Canada grotendeels in een rolstoel door, vanwege aanhoudende problemen met zijn knie. Eerdere pausen als Pius XII (1939-1958) en Paulus VI (1963-1978) hadden een soortgelijke brief klaarliggen, zegt de paus, maar bleven uiteindelijk in functie tot aan hun overlijden.

Voor het eerst vrouw aan het hoofd

Franciscus' voorganger Benedictus XVI stopte in 2013 vanwege een slechte gezondheid, en leeft nu in de luwte in Vaticaanstad. "Ik bezoek hem vaak", zegt Franciscus in het interview. "Hij heeft een goed humeur, hij is helder, springlevend. Hij spreekt zacht, maar volgt het nieuws. Ik bewonder zijn intelligentie."

In het interview maakt Franciscus verder bekend dat hij binnen twee jaar voor het eerst een vrouw gaat benoemen aan het hoofd van een dicasterie, een onderafdeling van het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerk. Daarbij tekent hij aan dat het dan gaat om een afdeling "waar een leek hoofd van kan zijn", een niet-gewijde functie. "Als het een dicasterie van sacramentele aard is, moet het worden voorgezeten door een priester of een bisschop."