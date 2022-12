Vikings plaatsen zich met grootste comeback ooit in NFL voor play-offs

Minnesota Vikings heeft in de NFL gestunt door in de wedstrijd tegen Indianapolis Colts een achterstand van 33 punten om te zetten in een overwinning, een record in de National Football League: 39-36. Met die historische zege legden de Vikings bovendien beslag op de divisietitel in de NFC North, de divisie die jarenlang gedomineerd werd door Green Bay Packers, waardoor ze drie wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie zeker zijn van de play-offs. Ook Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers en - sinds vannacht - Buffalo Bills zijn al zeker van de play-offs.

De Colts, die begonnen als underdog tegen de Vikings, leidden bij rust met liefst 33-0, wat zoveel betekent als een voorsprong van 5-0 in het voetbal. Na het derde kwart was de voorsprong nog altijd gigantisch: 36-14. De Vikings dwongen echter op de valreep (met een touchdown en een conversie van twee punten) een verlenging af. In die verlenging stokte de aanval bij beide ploegen, waardoor een gelijkspel opeens een reële mogelijkheid werd. Ook dat zou een record hebben opgeleverd, want de Colts zouden daarmee de eerste ploeg in de NFL-geschiedenis zijn die twee keer in één seizoen een gelijkspel (relatief zeldzaam in de sport) achter de naam zou krijgen. In extase Zover kwam het niet, want diep in de overtime wist quarterback Kirk Cousins zijn ploeg alsnog in positie te brengen voor een fieldgoal. Greg Joseph hield zijn zenuwen in bedwang en bracht het publiek in Minneapolis in extase.

Sinds 1930 is in 1.551 NFL-duels maar twee keer een achterstand van 30 punten of meer goedgemaakt. In 1992 verspeelde Houston Oilers in de play-offs een 35-3 voorsprong tegen Buffalo Bills. Opmerkelijk genoeg was Frank Reich die wedstrijd de quarterback bij de Bills. Diezelfde Reich begon dit seizoen als hoofdcoach van de Colts, maar werd ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Zijn opvolger was een opvallende naam: Jeff Saturday. Saturday is een oud-speler van de Colts, maar werkte tot zijn aanstelling als analist bij de Amerikaanse televisie en begon zonder noemenswaardige ervaring als coach aan de opdracht. Deze zaterdag - een dag waarop er bijna nooit gespeeld wordt in de NFL - zal Saturday in ieder geval niet snel vergeten.

Colts-coach Jeff Saturday wordt getroost door Vikings-coach Kevin O'Connell. - Reuters

Ook voor Matt Ryan, de quarterback van de Colts, was het een pijnlijke nederlaag. De 37-jarige Ryan kwam dit seizoen over van Atlanta Falcons, waarmee hij in 2016 MVP werd en de Super Bowl bereikte. In die Super Bowl, gespeeld op 5 februari 2017, namen de Falcons een 28-3 voorsprong op New England Patriots, maar uiteindelijk gingen Tom Brady en de Patriots er na overtime alsnog met de buit vandoor. Zo stond Ryan aan de verliezende kant bij de grootste comeback in een Super Bowl ooit. En nu ook in de grootste comeback in de complete NFL-historie.