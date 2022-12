Ook nog brons Steenbergen op slotdag WK kortebaan, bijrol De Waard en Toussaint

Marrit Steenbergen heeft op de slotdag van de WK kortebaan in Melbourne brons gewonnen op de 200 meter vrije slag. Voor de 22-jarige Steenbergen is het al de vierde medaille deze week: een keer goud en drie keer brons. Maaike de Waard en Kira Toussaint konden geen hoofdrollen spelen. De Waard werd zevende in de finale van de 100 meter vlinderslag en Toussaint achtste in de finale van de 200 meter rugslag. Later zwemmen de Nederlandse estafettevrouwen nog de finale van de 4x100 meter wisselslag.

Sterk eindschot Steenbergen Steenbergen, wereldkampioene op de 100 meter wisselslag, had zich als snelste geplaatst voor de finale. In die finale vertrouwde ze op haar eindschot. Een groot deel van de race lag ze vierde, maar in de laatste 50 meter schoof ze nog een plekje op en tikte ze aan in 1.52,28. De wereldtitel ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong. Een echte verrassing was dat niet, want Haughey was titelverdediger en wereldrecordhouder. Met 1.51,65 bleef ze ver verwijderd van haar wereldrecord (1.50,31), maar dat was wel ruim voldoende om de Canadese Rebecca Smith voor te blijven. Smith was uiteindelijk slechts 0,04 seconde sneller dan Steenbergen.

Bijrol De Waard en Toussaint De Waard lag in de finale van de 100 meter vlinderslag na het eerste keerpunt nog derde, maar zakte daarna langzaam weg en bleef met 56,52 0,12 seconde verwijderd van haar persoonlijk record. Dat was goed voor de zevende plaats. Maggie MacNeil veroverde haar derde wereldtitel van dit toernooi en net als in de finale van de 50 rug zwom ze een wereldrecord. Met 54,05 was de Canadese 0,55 seconde sneller dan de oude toptijd van Keisi Dahlia uit 2021.

Maaike de Waard - AFP

Ook in de finale van de 200 meter rugslag was er een Nederlandse bijrol. Toussaint had zich als zevende geplaatst voor de eindstrijd en werd met 2.05,20 uiteindelijk achtste. Kaylee McKeown won, net als tijdens de Spelen in Tokio, na de 100 meter rug ook de 200 meter rug. De Australische lag lang op koers om haar wereldrecord te verbeteren, maar met 1.59,26 bleef ze daar 0,32 van verwijderd. Meilutyte na acht jaar weer wereldkampioene kortebaan Ruta Meilutyte was net als in 2012 en 2014 de beste op de 50 meter schoolslag. De Litouwse had in de halve finales het wereldrecord op 28,37 gezet, maar was in de finale een fractie langzamer: 28,50.

De Litouwse schoolslagspecialiste Ruta Meilutyte - EPA

Het was de vierde wereldtitel kortebaan voor Meilutyte, die ook twee wereldtitels langebaan op haar palmares heeft. Het hoogtepunt van haar loopbaan beleefde ze in 2021 toen ze in Londen als 15-jarige olympisch goud won op de 100 meter schoolslag. In 2019 werd Meilutyte voor twee jaar geschorst omdat ze drie keer een dopingcontrole had ontlopen en leek haar loopbaan voorbij. In januari begon ze weer te trainen met de Litouwse selectie en een paar maanden later won ze goud en brons bij de WK in Boedapest. Le Clos is terug aan de top Zwemmer Chad le Clos heeft bij de WK kortebaan in Melbourne opnieuw laten zien terug te zijn van weggeweest. Na het goud op de 200 meter vlinderslag veroverde hij ook de wereldtitel op de 100 meter vlinderslag. De 30-jarige Le Clos veroverde in 2010 zijn eerste kortebaantitel. Daarna werd hij olympische kampioen en veroverde hij nog dertien wereldtitels (negen kortebaan), maar sinds 2018 had hij geen grote prijs meer gewonnen.