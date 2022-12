Estafettezwemsters met Nederlands record naar WK-finale 4x100 wissel

De Nederlandse estafettedames hebben op de WK kortebaan in het Australische Melbourne het Nederlands record op de 4x100 meter wisselslag verbeterd.

Maaike de Waard, Tes Schouten, Kim Busch en Valerie van Roon kwamen tot een tijd van 3.52,95 en waren 1,02 seconde sneller dan de toptijd die een jaar geleden door De Waard, Busch, Marrit Steenbergen en Tessa Giele werd gezwommen.

Nederland bereikte als zesde de finale, die later vandaag gezwommen wordt. De Waard (100 vlinder), Kira Toussaint (200 rug) en Steenbergen (200 vrij) komen individueel ook nog in een finale in actie.