'Veel landen vinden excuses aanbieden lastig', ook uit angst voor consequenties

De Nederlandse regering bood de laatste decennia meermaals excuses aan, onder meer voor het handelen in de Tweede Wereldoorlog en het geweld in Indonesië. Ook werden excuses aangeboden voor recente fouten, zoals voor de toeslagenaffaire. Groningers ontvingen driemaal excuses voor de gevolgen van de gaswinning.

2. Doen andere landen het ook?

"Het gebeurt over de hele wereld", zegt hoogleraar Schaafsma. Wel ziet ze dat landen met een liberale democratie oververtegenwoordigd zijn. "Je zou kunnen zeggen: die hebben ook meer op hun kerfstok."

In Europa hebben excuses vaak betrekking op oorlogen, legt Schaafsma uit. "Rond het koloniale verleden zijn landen veel minder happig ze aan te bieden."

Nederland voegt zich bij een klein clubje staten, vooral buiten Europa. Van de ons omliggende landen betuigden de meesten wel spijt en noemden ze de daden "zeer betreurenswaardig", maar de meeste regeringen wilden niet overgaan tot excuses voor de slavernij.

3. Gaat er altijd veel tijd overheen?

Koloniale excuses volgen pas na een lang proces. Dat komt volgens Schaafsma doordat landen het ingewikkeld vinden. "Het gebeurt vaak pas als de gebeurtenis onderdeel is gaan uitmaken van de nationale geschiedenis, zoals de Tweede Wereldoorlog bij veel Duitsers onderdeel is geworden van hun identiteit."

"Rond het slavernijverleden komen we in Nederland van veel verder", legt Schaafsma uit. "De gedachte bij veel mensen was altijd: wat waren we toch goed in de 17e eeuw. Er is veel meer nodig om dat perspectief te draaien." Meestal gebeurt dat in kleine stapjes. "Bijvoorbeeld met eerst een spijtbetuiging of het aanbieden van excuses voor een specifieke gebeurtenis."

Dat proces heeft volgens Schaafsma geleid tot waar we nu zijn. "Inmiddels is het slavernijverleden in het publieke domein en zijn de stemmen luider. Dan moeten politici er ook iets van gaan vinden."

